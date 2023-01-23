『ウイルスバスター 3年版 3台利用可能 クラウド パッケージ版 ソフト トレンドマイクロ ウイルス セキュリティ対策【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 19分に出品され03月24日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Windows、Mac、Android、iOS/iPadOS、ChromeOSに対応した総合セキュリティソフトの3年版。
1本で3台まで使用可能。Windowsパソコン2台＋MacBook、パソコン＋スマートフォン＋ｉPadなどいろいろな組み合わせOK！
機械学習型スキャン。「見た目の特徴による予測」に「見た目の特徴からの動きの予測」を追加したことで検知率が向上し、誤検知が低下。
ネットバンキング/ネット利用時に口座情報やクレジットカード情報を盗む攻撃をブロック。
3年版
対応OS／Windows10/8.1、macOS10.14〜10.15、mac OS Big Sur 1.0、Chrome OS 最新バージョン及びその1つ前のバージョン、Android 4.1〜11.0、iOS 11.0〜14.3、iPadOS 13.1〜14.3
CPU／Windows 10/8.1：1GHｚ以上、Mac：Intelプロセッサ
メモリ／Windows 10/8.1（64bit）：2GB以上、Windows 8.1（32bit）：1GB以上（2GB以上推奨）、Mac：2GB以上
HDD／Windows：2.2GB以上の空き容量（2.5GB以上推奨）、Mac：1.5GB以上の空き容量
ドライブ／DVD-ROM
インストールメディア／DVD（ダウンロードも可）
その他必要案件／インターネット接続環境
【在庫目安：僅少】 Kaspersky Labs Japan KL1047JBATS101 カスペルスキー プレミアム 3年1台版
¥ 7742
マカフィー リブセーフ 3年用 パッケージ版 Win/Mac/iOS/Android対応
¥ 7742
ダウンロード版 ウイルスバスター クラウド 4年分 3台 シリアル番号通知 電子納品 (C)
¥ 7707
マカフィー リブセーフ 3年用 パッケージ版 Win/Mac/iOS/Android対応
¥ 7630
スリーエム セキュリティ／プライバシーフィルター ハイグレードタイプ（上位モデル） ワイドサイズ
¥ 7596
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¥ 7596
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¥ 7596
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LB アクセスログ 2
¥ 7595
ESET インターネット セキュリティ(最新)|1台3年|ダウンロード版|ウイルス対策|Win/Mac/Android対応
¥ 7546
アクロニス HOPBA1JPS Acronis Cyber Protect Home Office Premium - 1 Computer + 1 TB Acronis Cloud Storage - 1 year subscription BOX (2022) - JP
¥ 7777
新品未開封 傷あり マイクロソフト(Microsoft) オフィスソフト Office Home & Business 2019/Office Home and Business 2019 /1台のWindows /パッケージ版
¥ 7700
新品未開封 マイクロソフト(Microsoft) オフィスソフト Office Home & Business 2016/Office Home and Business 2016 /1台のWindows PC用/パッケージ版
¥ 7700
新品未開封 マイクロソフト(Microsoft) オフィスソフト Office Personal 2016/1台のWindows PC用/パッケージ版
¥ 7700
ＷＺソフトウェア WZ EDITOR 10 CD-ROM版(対応OS:その他) 目安在庫=△
¥ 7665
新品・未開封・即納・Microsoft Office Home and Business 2016 OEM版
¥ 7665
ソースネクスト 読取革命Ver.16
¥ 7581
シュナイダーエレクトリック（ＡＰＣ） PowerChute Business Edition Windows & Linux 目安在庫=○
¥ 7489
落札価格7700円
698 入札履歴
終了
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