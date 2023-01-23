『ウイルスバスター 3年版 3台利用可能 クラウド パッケージ版 ソフト トレンドマイクロ ウイルス セキュリティ対策【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 19分に出品され03月24日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Windows、Mac、Android、iOS/iPadOS、ChromeOSに対応した総合セキュリティソフトの3年版。

1本で3台まで使用可能。Windowsパソコン2台＋MacBook、パソコン＋スマートフォン＋ｉPadなどいろいろな組み合わせOK！

機械学習型スキャン。「見た目の特徴による予測」に「見た目の特徴からの動きの予測」を追加したことで検知率が向上し、誤検知が低下。

ネットバンキング/ネット利用時に口座情報やクレジットカード情報を盗む攻撃をブロック。

3年版

対応OS／Windows10/8.1、macOS10.14〜10.15、mac OS Big Sur 1.0、Chrome OS 最新バージョン及びその1つ前のバージョン、Android 4.1〜11.0、iOS 11.0〜14.3、iPadOS 13.1〜14.3

CPU／Windows 10/8.1：1GHｚ以上、Mac：Intelプロセッサ

メモリ／Windows 10/8.1（64bit）：2GB以上、Windows 8.1（32bit）：1GB以上（2GB以上推奨）、Mac：2GB以上

HDD／Windows：2.2GB以上の空き容量（2.5GB以上推奨）、Mac：1.5GB以上の空き容量

ドライブ／DVD-ROM

インストールメディア／DVD（ダウンロードも可）

その他必要案件／インターネット接続環境