『バイカラーリボンウォレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 00時 18分に出品され04月13日 00時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 型番：8A33FRJ0500

ブランド：メゾン ド フルール

商品名：バイカラーリボンウォレット

カラー：ブラック/ピンク