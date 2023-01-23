エンダースキーマ Hender Scheme ポーチS pouch S mj-rc-phs【カレンダー 2025の人気アイテム】

Hender Scheme(エンダースキーマ)



pouch S(ポーチS)

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滑らかな使い心地と上質な風合いが魅力的なエクセラをファスナーに使用したポーチです。

bag in bagとして使っていただけます。



メイク道具や、文房具、ガジェットツール等、

日常的に使用する道具を入れるためのこだわりのポーチにおすすめです。



本体素材は約2.0mmの厚口のシボ革で、もっちりとした質感が特徴のカウレザーを使用しています。



丁寧に裏処理を施しているので、内容物に繊維がつかないようにしています。



型押しも裏処理も革に圧をかける工程があるため、固くなりがちですが、

この革は風合いを損なわず仕上げることができています。



柔らかく使用感が良いので、所有する満足感も感じられるのではないでしょうか。



サイズの異なるMサイズモデルもございます。

black：ブラック

dark brown：ダークブラウン

taupe：トープ

white：ホワイト

mocha：モカ

copper orange：カッパーオレンジ

blue gray：ブルーグレー