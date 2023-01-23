『エンダースキーマ Hender Scheme ポーチS pouch S mj-rc-phs【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 10分に出品され03月23日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Hender Scheme(エンダースキーマ)
pouch S(ポーチS)
mj-rc-phs
滑らかな使い心地と上質な風合いが魅力的なエクセラをファスナーに使用したポーチです。
bag in bagとして使っていただけます。
メイク道具や、文房具、ガジェットツール等、
日常的に使用する道具を入れるためのこだわりのポーチにおすすめです。
本体素材は約2.0mmの厚口のシボ革で、もっちりとした質感が特徴のカウレザーを使用しています。
丁寧に裏処理を施しているので、内容物に繊維がつかないようにしています。
型押しも裏処理も革に圧をかける工程があるため、固くなりがちですが、
この革は風合いを損なわず仕上げることができています。
柔らかく使用感が良いので、所有する満足感も感じられるのではないでしょうか。
サイズの異なるMサイズモデルもございます。
black：ブラック
dark brown：ダークブラウン
taupe：トープ
white：ホワイト
mocha：モカ
copper orange：カッパーオレンジ
blue gray：ブルーグレー
|【商品名】
|Hender Scheme(エンダースキーマ)
pouch S ポーチS mj-rc-phs
|【サイズ】
|W16 × H9 × 5.5 cm
|【素材】
|cow leather(牛革)
|【生産国】
|日本
商品カテゴリ
商品コード
MJ-RC-PHS
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落札価格7700円
735 入札履歴
終了
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