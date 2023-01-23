『ふるさと納税 岐阜県 大垣市 ボディメイクレッスンチケット（90分/1回）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 22時 38分に出品され04月13日 22時 38分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

レッスンチケット（90分/1回）



発送期日

お申し込み後、招待券を送付いたします



配送

別送



申込期日

通年



事業者

Cana parK 大垣店



申込条件

何度も申し込み可