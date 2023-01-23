『訪問着 レンタル 七五三 着物レンタル 安い 母親 着物 40代 50代 お宮参り 着物 母親 正絹 結婚式 モダン 入学式 卒業式 Mサイズ 濃茶雪輪辻が花【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 12時 36分に出品され03月15日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
表地：正絹１００％
裏地：合成繊維
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落札価格7700円
236 入札履歴
終了
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