正調 日本民謡大全集 CD-BOX 全10枚セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

すべてのカテゴリ
  • レディースファッション
  • メンズファッション
  • 家電・AV・カメラ
  • おもちゃ・ゲーム・カルチャー
  • PC・タブレット
  • 本・コミック・雑誌
  • スポーツ用品
  • 文房具・事務用品
  • スマホ・タブレット
  • インテリア・住まい
  • CD音楽
  • 楽器
  • チケット・金券
  • 自動車・オートバイ
  • 食品
  • ソフトドリンク・お酒
  • 健康・ヘルスケア
  • ベビー用品
  • ペット
  • アンティーク
  • お花・園芸
  • 映画・DVD・ブルーレイ
  • タレントグッズ
  • その他
  • すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
  • レディースファッション
  • レディースバッグ
  • レディースシューズ
  • レディースアクセサリー
  • レディース時計
  • メンズファッション
  • メンズバッグ
  • メンズシューズ
  • メンズアクセサリー
  • メンズ時計
  • 映像機器
  • テレビ
  • オーディオ機器
  • カメラ、光学機器
  • キッチン
  • 洗濯
  • 掃除
  • エアコン
  • 一般電話/FAX
  • 照明器具
  • テレビゲーム
  • トレーディングカードゲーム
  • フィギュア
  • プラモデル
  • ラジコン
  • ミニカー
  • 鉄道模型
  • トイガン
  • 人形・キャラクタードール
  • ぬいぐるみ
  • ままごと
  • 食玩
  • パズル
  • パーティグッズ
  • 楽器玩具
  • パチンコ、パチスロ
  • ノートパソコン
  • デスクトップ
  • 周辺機器
  • タブレット
  • ソフトウエア
  • パーツ
  • 雑誌
  • 漫画・コミック
  • 雑誌
  • 文学・小説
  • ノンフィクション・教養
  • 地図・トラベル
  • 趣味・スポーツ・実用
  • 暮らし・育児
  • 教育
  • 児童書、絵本
  • コンピューター
  • 自然科学・技術
  • 健康・医学
  • アート・エンターテインメント
  • ビジネス・経済
  • アウトドア用品
  • 自転車・サイクリング
  • フィッシング
  • スポーツウエア
  • ボート
  • スポーツサングラス
  • パソコンデスク
  • OA機器
  • オフィス家具
  • 文房具
  • バッグ・スーツケース
  • タブレット
  • スマートフォン・携帯電話
  • スマートフォンアクセサリー
  • 電池・バッテリー・充電器
  • 園芸
  • 食器
  • 家庭用品
  • 置き時計・掛け時計
  • 収納
  • ハンドメイド・材料
  • 工具
  • 防災・セキュリティ
  • 冠婚葬祭
  • 仏具
  • 虫よけ
  • 邦楽
  • 洋楽
  • アニメ
  • ゲーム
  • エレキギター
  • アコースティックギター
  • ベース
  • 弦楽器
  • 管楽器
  • 鍵盤楽器
  • 打楽器
  • 和楽器
  • レコーディング
  • DJ機器
  • DTM・DAW
  • プリペイドカード
  • ギフト券
  • 自動車
  • 車タイヤ・ホイールセット
  • ETC
  • ナビゲーション
  • 車外装パーツ
  • 車内装品
  • 車整備工具
  • オートバイ
  • ヘルメット・バイクセーフティ
  • バイクウエア・装備
  • バイクアクセサリー・パーツ
  • バイク整備工具
  • 魚類
  • 肉類
  • お米
  • 野菜・果物
  • 健康食品
  • ダイエット食品
  • お菓子
  • 麺類
  • パン
  • 非常食
  • アルコール
  • ソフトドリンク
  • コーヒー
  • お茶
  • ボデイケア
  • ネイルケア
  • ヘアケア
  • 香水
  • コンタクト
  • マッサージ器
  • ダイエット
  • 健康食品
  • 介護用品
  • 衛生用品
  • 健康器具・用品
  • 美容機器
  • ベビー用玩具
  • おむつ・トイレ用品
  • ベビー家具
  • マタニティウエア
  • 児童書
  • 食事用品
  • 沐浴用品
  • 犬用品
  • 猫用品
  • 水生生物
  • 虫類
  • 両生類
  • 陶器
  • ガラス
  • 漆芸
  • 金属工芸
  • 貨幣印刷物
  • 切手、官製はがき
  • 武具
  • トレーディングカード
  • 花束
  • プリザーブドフラワー
  • 造花
  • 花・観葉植物
  • 盆栽
  • 苗・種・球根
  • ガーデニング用具
  • 農業
保存した検索条件編集
会員登録をすれば
お気に入りの検索条件が保存できます！
無料会員登録する
検索履歴編集
検索履歴はありません。
保存した検索条件編集
会員登録をすれば
お気に入りの検索条件が保存できます！
無料会員登録する
検索履歴編集
検索履歴はありません。
すべてのサイト
  • すべてのサイト
  • Yahoo!オークション
  • モバオク
  • メルカリ
検索対象サイト
詳細検索
対象サイト：すべてのサイト
除外キーワード
並び順
配送料の負担
商品状態
商品状態
価格帯を指定する
期間を指定する※期間の範囲指定は無料会員登録が必要です。
リセット
  • 指定なし
  • 2014年
  • 2015年
  • 2016年
  • 2017年
  • 2018年
  • 2019年
  • 2020年
  • 2021年
  • 2022年
  • 2023年
  • 2024年
  • 指定なし
  • 01月
  • 02月
  • 03月
  • 04月
  • 05月
  • 06月
  • 07月
  • 08月
  • 09月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
出品者
出品地域
全ての出品地域
  • 指定なし
  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県
  • 海外
出品者ID
※検索方法について
Shops ID

トップセラー愛用!リサーチ効率化ツール

オークション落札商品中古

正調 日本民謡大全集 CD-BOX 全10枚セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

この商品の詳細を見る

『正調 日本民謡大全集 CD-BOX 全10枚セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 21時 52分に出品され05月07日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

正調 日本民謡大全集 CD-BOX 全10枚セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

  • この商品をお気に入りに登録

  • 同じ商品を出品する

商品説明

【通販限定商品】

日本全国の著名な民謡をその土地ゆかりの唄い手で集大成した、究極の永久保存版「正調日本民謡大全集」！

唄い手も名人揃い、伴奏者も高橋竹山をはじめとする一流の演者による伝説の音源を網羅！
まさに日本の伝統芸能を継承する貴重なCD全集です。

【収録内容】（三味線、尺八）高橋竹山の伴奏です。
DISC．1　北海道編
北海盆唄／ソーラン節／船漕ぎ流し唄／北海謙良節／道南盆唄／磯浜盆唄／北海荷方節／道南くどき／美国沖揚音頭／北海よされ節／十勝馬唄／北海鱈つり唄／北海浜節／松前追分／蝦夷富士の唄／北海イヤサカ／出船音頭／道南ナット節／江差三下り／江差追分(本唄・後唄)　

DISC．2　青森編
津軽じょんがら節 ／津軽よされ節／津軽小原節／津軽あいや節／津軽山唄(西通り)／津軽山唄(東通り)／ホ―ハイ節 ／十三の砂山 ／津軽甚句(どだればち) ／謙良節 ／弥三郎節／津軽木挽唄／津軽三下り／鰺ヶ沢甚句／田名部おしまこ ／黒石よされ(甚句入り) ／りんご節／同中馬方節／八戸小唄／南部馬方三下り

DISC．3　岩手・宮城編
南部牛追唄 ／気仙坂／南部よしゃれ／沢内甚句／南部盆唄／外山節／南部大黒舞／チャグチャグ馬コ／南部木挽唄／酒屋もとすり唄／俵づみ唄 ／とらじょさま ／南部荷方節 ／さんさ時雨／大漁唄い込み／長持唄／塩釜甚句／米節／夏の山唄／お立ち酒

DISC．4　秋田編
秋田おばこ／ドンパン節／たんと節／秋田舟方節／秋田追分／秋田荷方節／秋田音頭／秋田オハラ節／秋田甚句／ひでこ節／酒屋唄／正調生保内節／長者の山／久保田節／本荘追分／秋田長持唄／喜代節／秋田大黒舞／おこさ節／姉こもさ

DISC．5　山形・福島編
最上川舟唄／花笠音頭／あがらしゃれ／庄内おばこ／紅花摘み唄／真室川音頭／大黒舞い唄／会津磐梯山／会津松坂／かんちょろりん／原釜大漁唄い込み／相馬木挽唄／壁塗甚句／じゃんがら念仏／常磐炭坑節／相馬二遍返し(南方)／新相馬節／相馬流れ山／相馬馬子唄／相馬盆唄

DISC．6　関東・甲信越編
磯節／潮来音頭／日光和楽踊り／那須餅つき唄／草津湯もみ唄／八木節／秩父音頭／木更津甚句／銚子大漁節／三崎甚句／箱根馬子唄／市川文珠／小諸馬子唄／木曽節／伊那節／信濃追分／佐渡おけさ／相川音頭／米山甚句／越後追分

DISC．7　中部・東海・北陸編
越中おわら／麦屋節／新川古代神／こきりこ節／帆柱起し音頭／能登舟漕ぎ唄／能登麦屋節／山中節／三国節／郡上節(かわさき)／高山音頭／ホッチョセ節／名古屋甚句／岡崎五万石／桑名の殿様／鈴鹿馬子唄／尾鷲節／伊勢音頭／ちゃっきり節／農兵節

DISC．8　近畿・中国・四国編
淡海節／江州音頭／宮津節／河内音頭／デカンショ節／串本節／元唄貝殻節／因幡傘踊り唄／安来節／関の五本松節／しげさ節／下津井節／音戸の舟唄／三原やっさ踊り／男なら／阿波踊り／祖谷の粉ひき唄／金毘羅船々／伊予節／よさこい節

DISC．9　北九州編
正調博多節／黒田節／祝い目出度(博多祝い唄)／博多どんたくばやし／博多カッチリ節／久留米そろばん踊り／炭坑節／筑後酒造唄／うめぼし／箪笥長持唄／岳の新太郎さん／八女の茶山唄／コツコツ節／鶴崎おどり(猿丸太夫)／関の鯛つり唄／宇目の唄げんか／高島節／長崎浜節／長崎のんのこ節／長崎ぶらぶら節

DISC．10　南九州・沖縄編
おてもやん／田原坂／天草ハイヤ節／五木の子守唄／球磨の六調子／正調刈干切り唄／刈干切り唄／ひえつき節／日向木挽唄／シャンシャン馬道中唄／串木野さのさ／鹿児島ハンヤ節／鹿児島よさこい節／鹿児島浜節／鹿児島小原節／安里屋ユンタ／てんさぐの花／鳩間節／宮古ぬあやぐ／安里屋

【封入特典】
・歌詞解説書 1冊
・特製カートンBOX収納

*CD10枚組／200曲収録／約654分

発売元：ポニーキャニオン

  • 商品カテゴリ

      • NHKスクエア
      • 音楽・芸能
      • その他
      • CD、音楽ソフト、チケット
      • 邦楽
      • 民謡

  • 販売期間

    2015/1/1 0:00 〜 2050/12/31 23:00

  • JANコード/ISBNコード

    4988013377448

  • 商品コード

    15262B1

同じカテゴリの関連記事を読む

カテゴリ
タグ
  • 正調
  • 日本民謡大全集
  • CD-BOX
  • 全10枚セット
今買える商品を探す

セカイモン販売中の類似商品

レディース>トップスをメルカリで探す

落札価格7700

このカテゴリの1週間のトレンド

総落札数

総落札額

平均落札額

このカテゴリの1年間の相場を確認

プレミアム会員になると
広告を非表示にできます

まずは無料会員登録

登録済みの方はこちら

入札件数

637 入札履歴

残り時間

終了

セカイモンで見る

この商品を友達にシェアする

プレミアム会員になると
広告を非表示にできます

まずは無料会員登録

登録済みの方はこちら

  • 落札情報
  • 出品者情報
落札価格
7700円
開始価格
7700円
即決価格
7700円
入札単位
100円
商品状態
新品、未使用
個数
1
開始日時
2025.02.08 3:27
終了日時
2025.05.07 16:52
自動延長
なし
早期終了
なし
入札者評価制限
あり
入札者認証制限
あり
オークションID
出品者
kJ-6473dab6d7
総合評価
-良い評価-- 悪い評価-
評価コメント
出品地域
鳥取県

支払い・配送方法

支払い方法
    送料負担
    落札者
    発送元
    鳥取県
    海外発送
    対応しません
    発送方法
    -

    商品説明

    ELGIN ステンレスを探す

    ELGIN ステンレスを探す

    閉じる

    セカイモン

    閉じる

    こちらの商品をお気に入り登録しませんか？

    オークファンの無料会員に登録すれば
    一度検索した商品をお気に入り登録可能。
    マイブックマーク機能で
    いつでもすぐに登録した商品を
    見返すことができます。

    無料会員の詳細はこちら

    既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします

    会員登録で同じ商品を出品！

    「同じ商品を出品する」機能のご利用には
    オークファン会員登録が必要です。

    無料会員登録する

    入札予約

    入札予約ツールは忙しいあなたに代わって自動で入札！
    狙っている商品を逃しません！
    オークファン会員ならどなたでも利用できます。
    有料会員なら回数無制限で使い放題！

    ログイン

    オークファン会員の方

    会員登録する

    会員でない方

    閉じる

    最大10年分の相場を簡単検索！

    価格を表示するには、
    オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。

    まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！

    • クレジットカードのみ初月無料の対象となります。
    • 登録月が無料となり、登録月の翌月より料金が発生します。
      初月無料対象月内に利用再開を行った場合、初月無料の対象外となります。

    今すぐ初月無料で登録する

    オークファンプレミアムについて詳しく知る

    期間おまとめ検索とは？

    オークションで稼ぐための人気機能！

    最大10年間

    「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。

    さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。

    オークファンプレミアムとは？

    最大10年分の相場を簡単検索！

    価格を表示するには、
    オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。

    まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！

    • クレジットカードのみ初月無料の対象となります。
    • 登録月が無料となり、登録月の翌月より料金が発生します。
      初月無料対象月内に利用再開を行った場合、初月無料の対象外となります。

    今すぐ初月無料で登録する

    オークファンプレミアムについて詳しく知る