正調 日本民謡大全集 CD-BOX 全10枚セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品説明

【通販限定商品】



日本全国の著名な民謡をその土地ゆかりの唄い手で集大成した、究極の永久保存版「正調日本民謡大全集」！



唄い手も名人揃い、伴奏者も高橋竹山をはじめとする一流の演者による伝説の音源を網羅！

まさに日本の伝統芸能を継承する貴重なCD全集です。



【収録内容】（三味線、尺八）高橋竹山の伴奏です。

DISC．1 北海道編

北海盆唄／ソーラン節／船漕ぎ流し唄／北海謙良節／道南盆唄／磯浜盆唄／北海荷方節／道南くどき／美国沖揚音頭／北海よされ節／十勝馬唄／北海鱈つり唄／北海浜節／松前追分／蝦夷富士の唄／北海イヤサカ／出船音頭／道南ナット節／江差三下り／江差追分(本唄・後唄)



DISC．2 青森編

津軽じょんがら節 ／津軽よされ節／津軽小原節／津軽あいや節／津軽山唄(西通り)／津軽山唄(東通り)／ホ―ハイ節 ／十三の砂山 ／津軽甚句(どだればち) ／謙良節 ／弥三郎節／津軽木挽唄／津軽三下り／鰺ヶ沢甚句／田名部おしまこ ／黒石よされ(甚句入り) ／りんご節／同中馬方節／八戸小唄／南部馬方三下り



DISC．3 岩手・宮城編

南部牛追唄 ／気仙坂／南部よしゃれ／沢内甚句／南部盆唄／外山節／南部大黒舞／チャグチャグ馬コ／南部木挽唄／酒屋もとすり唄／俵づみ唄 ／とらじょさま ／南部荷方節 ／さんさ時雨／大漁唄い込み／長持唄／塩釜甚句／米節／夏の山唄／お立ち酒



DISC．4 秋田編

秋田おばこ／ドンパン節／たんと節／秋田舟方節／秋田追分／秋田荷方節／秋田音頭／秋田オハラ節／秋田甚句／ひでこ節／酒屋唄／正調生保内節／長者の山／久保田節／本荘追分／秋田長持唄／喜代節／秋田大黒舞／おこさ節／姉こもさ



DISC．5 山形・福島編

最上川舟唄／花笠音頭／あがらしゃれ／庄内おばこ／紅花摘み唄／真室川音頭／大黒舞い唄／会津磐梯山／会津松坂／かんちょろりん／原釜大漁唄い込み／相馬木挽唄／壁塗甚句／じゃんがら念仏／常磐炭坑節／相馬二遍返し(南方)／新相馬節／相馬流れ山／相馬馬子唄／相馬盆唄



DISC．6 関東・甲信越編

磯節／潮来音頭／日光和楽踊り／那須餅つき唄／草津湯もみ唄／八木節／秩父音頭／木更津甚句／銚子大漁節／三崎甚句／箱根馬子唄／市川文珠／小諸馬子唄／木曽節／伊那節／信濃追分／佐渡おけさ／相川音頭／米山甚句／越後追分



DISC．7 中部・東海・北陸編

越中おわら／麦屋節／新川古代神／こきりこ節／帆柱起し音頭／能登舟漕ぎ唄／能登麦屋節／山中節／三国節／郡上節(かわさき)／高山音頭／ホッチョセ節／名古屋甚句／岡崎五万石／桑名の殿様／鈴鹿馬子唄／尾鷲節／伊勢音頭／ちゃっきり節／農兵節



DISC．8 近畿・中国・四国編

淡海節／江州音頭／宮津節／河内音頭／デカンショ節／串本節／元唄貝殻節／因幡傘踊り唄／安来節／関の五本松節／しげさ節／下津井節／音戸の舟唄／三原やっさ踊り／男なら／阿波踊り／祖谷の粉ひき唄／金毘羅船々／伊予節／よさこい節



DISC．9 北九州編

正調博多節／黒田節／祝い目出度(博多祝い唄)／博多どんたくばやし／博多カッチリ節／久留米そろばん踊り／炭坑節／筑後酒造唄／うめぼし／箪笥長持唄／岳の新太郎さん／八女の茶山唄／コツコツ節／鶴崎おどり(猿丸太夫)／関の鯛つり唄／宇目の唄げんか／高島節／長崎浜節／長崎のんのこ節／長崎ぶらぶら節



DISC．10 南九州・沖縄編

おてもやん／田原坂／天草ハイヤ節／五木の子守唄／球磨の六調子／正調刈干切り唄／刈干切り唄／ひえつき節／日向木挽唄／シャンシャン馬道中唄／串木野さのさ／鹿児島ハンヤ節／鹿児島よさこい節／鹿児島浜節／鹿児島小原節／安里屋ユンタ／てんさぐの花／鳩間節／宮古ぬあやぐ／安里屋



【封入特典】

・歌詞解説書 1冊

・特製カートンBOX収納



*CD10枚組／200曲収録／約654分



発売元：ポニーキャニオン

