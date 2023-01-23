『地酒「李白・出羽桜」大吟醸詰合せ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 16時 08分に出品され03月27日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 穏やかな吟醸香でバランスの良い島根県・李白大吟醸と、薫香豊かで調和のとれた山形県・出羽桜大吟醸。

各辛口、1.8L×2