『地酒「李白・出羽桜」大吟醸詰合せ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 16時 08分に出品され03月27日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
穏やかな吟醸香でバランスの良い島根県・李白大吟醸と、薫香豊かで調和のとれた山形県・出羽桜大吟醸。
各辛口、1.8L×2
ギフト プレゼント 日本酒 GEKKO げっこう スパークリング 720ml 宮城 新澤醸造店 [クール便設定]
¥ 7700
限定大吟醸 慶 1800ml 16度 久家本店 大分日本酒
¥ 7700
越乃景虎 令和2年全国新酒鑑評会 入賞酒 1.8L （日本酒/新潟の地酒/諸橋酒造）
¥ 7700
越乃景虎 純米大吟醸酒 1.8L （日本酒/新潟の地酒/諸橋酒造）
¥ 7700
醸し人九平次 かもしびと くへいじ 別誂 純米大吟醸 1800ml 日本酒 愛知県 萬乗酒造 お酒
¥ 7700
川中島幻舞 大吟醸 premium 1800ml 桐箱入 長野県 信越 日本酒
¥ 7700
雁木(がんぎ) MUSUHI 720ml 箱付き 日本酒 純米大吟醸
¥ 7700
榮川酒造 大吟醸 榮四郎 1.8L [日本酒/福島県/会津/えいせん]
¥ 7700
【特別記念酒】出羽桜 「枯山水 悠久の風」 大古酒30年熟成 720ml 古酒 特別本醸造 【適温：冷酒 ぬる燗】山形県 天童市 出羽桜酒造 日本酒 地酒
¥ 7700
出羽桜 純米大吟醸 原酒 超限定品 1800ml
¥ 7700
旦（だん）【純米大吟醸 山田錦】1800ml ギフト箱入り 山梨県（笹一酒造）
¥ 7700
四日市店取扱い商品〈丸彦酒造〉三重の寒梅 大吟醸 元帥 1.8L-元帥1.8L[T]isej【YHO】_C211206600022
¥ 7700
磯自慢 大吟醸 水響華 1800ml 日本酒 お中元 御中元 暑中見舞い あすつく ギフト のし 贈答品
¥ 7700
新政 貴醸酒 陽乃鳥 PRIVATE LAB 720ml 日本酒 お中元 御中元 暑中見舞い あすつく ギフト のし 贈答品
¥ 7700
石見銀山 純米吟醸 21BY 海中熟成酒 箱入り ギフト 日本酒 720ml / 一宮酒造 島根県
¥ 7700
大吟醸 蔵の内緒酒 1800ml
¥ 7700
【酒蔵を救いたい★酒蔵応援福袋】日本酒 純米吟醸酒 純米酒 普通酒 酒蔵 応援 福袋 茨城 明利酒類 1800ml 5本 プレゼント付
¥ 7700
日本酒 醸（かもす）７２０ｍｌ【株式会社せんきん】
¥ 7700
落札価格7700円
854 入札履歴
終了
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