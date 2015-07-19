テクノス　T9B86　タングステン＆ステンレス 三針 腕時計 メンズ TECHNOS 正規品 アウトレット【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

訳アリ品アウトレットの為、商品情報をお読みいただきご理解の上お買い求め下さい。



訳アリ品：ランク【Ａ】

（パッと見てわかりにくい程度のすり傷やホコリなどアリ）



※上記症状による返品・交換は承れません、予めご了承ください。

※時計の性能には問題ありません。



仕様

・クオーツ

・3針

・タングステン＆ステンレス

・サファイアガラス

・バタフライバックル

・3気圧防水

カラー

a.ブラック《品番：T9B86CB》

b.グリーン×ゴールド《品番：T9B86CM》

c.レッド《品番：T9B86CR》

d.シルバー《品番：T9B86CS》

e.ブルー×ピンクゴールド《品番：T9B86CN》

サイズ

・ケース径：約33.2mm

・ケース厚み：約7.6mm

・バンド幅：約19.7-15.5mm

・本体重量：約94g

素材

・ケース＆ベルト：ステンレス＆タングステン

・ベゼル：タングステン

・風防：サファイアガラス

・ムーブメント：日本製

付属品他

・保証書＆取扱説明書(保証期間：1年)

・専用BOX（スリーブ、BOXに汚れがある場合アリ）

※電池は、モニター電池を使用しております。

※保証書・BOXのデザインは予告なく変更する場合があります。