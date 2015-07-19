『テクノス T9B86 タングステン＆ステンレス 三針 腕時計 メンズ TECHNOS 正規品 アウトレット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 51分に出品され03月29日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
訳アリ品アウトレットの為、商品情報をお読みいただきご理解の上お買い求め下さい。
訳アリ品：ランク【Ａ】
（パッと見てわかりにくい程度のすり傷やホコリなどアリ）
※上記症状による返品・交換は承れません、予めご了承ください。
※時計の性能には問題ありません。
仕様
・クオーツ
・3針
・タングステン＆ステンレス
・サファイアガラス
・バタフライバックル
・3気圧防水
カラー
a.ブラック《品番：T9B86CB》
b.グリーン×ゴールド《品番：T9B86CM》
c.レッド《品番：T9B86CR》
d.シルバー《品番：T9B86CS》
e.ブルー×ピンクゴールド《品番：T9B86CN》
サイズ
・ケース径：約33.2mm
・ケース厚み：約7.6mm
・バンド幅：約19.7-15.5mm
・本体重量：約94g
素材
・ケース＆ベルト：ステンレス＆タングステン
・ベゼル：タングステン
・風防：サファイアガラス
・ムーブメント：日本製
付属品他
・保証書＆取扱説明書(保証期間：1年)
・専用BOX（スリーブ、BOXに汚れがある場合アリ）
※電池は、モニター電池を使用しております。
※保証書・BOXのデザインは予告なく変更する場合があります。
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落札価格7700円
476 入札履歴
終了
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