『QQ CHINAPA LTH-8116S 6インチウーファー 壁スピーカーに天井に2ウェイ 1インチ 40mm Myla ドームツイーター 低音改善 8オームインピーダンス、100-18kHz周波数(【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 04時 11分に出品され03月06日 04時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QQ CHINAPA LTH-8116S 6インチウーファー 壁スピーカーに天井に2ウェイ 1インチ 40mm Myla ドームツイーター 低音改善 8オームインピーダンス、100-18kHz周波数(
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落札価格7700円
755 入札履歴
終了
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