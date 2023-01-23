『NIKE ナイキ サングラス EV0934 001 67サイズ スクエア Trainer ミラー スポーツ 野球 ゴルフ テニス サイクリング ウィンタースポーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 07時 16分に出品され03月24日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：ナイキ ( NIKE ) 型番：EV0934 001 67サイズ フレームカラー：ブラック/ボルト レンズカラー： 紫外線カット率：99%以上 可視光線透過率： 鼻パッドの調整：不可 レンズシェイプ分類：スクエア フレームタイプ分類：その他、ブロー フレーム材質：プラスチック レンズ材質： おすすめの性別：ユニセックス 付属品：化粧箱、専用ケース、レンズクロス、取り扱い説明書 ※付属品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。 状態：新品未使用 国内正規品 商品サイズの詳細 レンズのよこ幅：67mm レンズのたて幅：44mm ブリッジ幅：12mm 全体のよこ幅：145mm 全体のたて幅：46mm テンプルの長さ：--mm メーカー公表サイズ：--
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落札価格7700円
726 入札履歴
終了
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