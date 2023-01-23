『ペット キャリーバッグ ショルダーバッグ 肩掛け 展開可能 拡張可能 小型犬 猫 飛び出し防止 通気性抜群 折りたたみ式 お出かけ用 選べる４色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 46分に出品され03月30日 00時 46分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ＜素材＞オクスフォード+メッシュ

＜サイズ＞図に参照

＜耐荷重＞8ＫＧ以下

＜製造国＞中国





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