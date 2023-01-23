『エレコム 直送 スピーカーフォン マイクスピーカー 有線 ＨＳ−ＳＰ０２ＢＫ（ブラック）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 52分に出品され03月22日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番:HS-SP02BK入数:１個

Ｚｏｏｍ，ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＴｅａｍｓ，ＳｋｙｐｅｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓ，ＧｏｏｇｌｅＭｅｅｔ，ＣｉｓｃｏＷｅｂｅｘなどのＷｅｂ会議に最適な会議用有線スピーカーフォンです。

パソコンのＵＳＢポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。

３５０ｍｌ缶のようなサイズ感の円筒形で、デスクで場所を取りません。

エコーキャンセラー機能により、スピーカーから再生された音をマイクが拾うことで発生するエコーやハウリングを抑制できます。