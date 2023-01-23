『Bones Wheels ATF Rough Rider スケートボードホイール、ブラック、59mm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 36分に出品され03月15日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bones Wheels ATF Rough Rider スケートボードホイール、ブラック、59mm



【商品説明】

・ホイール4個セット。

・ホイールフォーミュラ = ATF (全地形フォーミュラ)

・ホイール形状 = 自然接着コア / ワイドコンタクトパッチで安定性と全体的な走行がスムーズ。

・ホイール直径 = 56mm / ホイール幅 = 40mm

・硬度/デュロメーター=80A。



【サイズ】

高さ : 4.39 cm

横幅 : 12.09 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。