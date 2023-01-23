『カミハタ ターボツイストZ 9W用 石英管ユニット 9W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 19分に出品され03月09日 00時 19分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カミハタ ターボツイストZ 9W用 石英管ユニット 9W
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.5×11.5×19cm
・本体重量:241g
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 21.50 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7680円
773 入札履歴
終了
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