『人工木プランター ベージュ 8030【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 23分に出品され03月09日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明腐食が少なく色褪せにも強い人工木を使用した、スタイリッシュなプランターです。雨・水に強く、メンテナンスフリーで耐久性が抜群。お庭や玄関のアクセントにしたり、ガーデニングアイテムの収納BOXとしてもご活用頂けます。