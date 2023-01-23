『Yurukill: The Calumniation Games - Deluxe Edition (輸入版:北米) - PS4【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 15時 50分に出品され03月11日 15時 50分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Yurukill: The Calumniation Games - Deluxe Edition (輸入版:北米) - PS4



【商品説明】

・PS4



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 16.99 cm

奥行 : 18.59 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。