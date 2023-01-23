『カシオ【特価品】カシオ Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GAX-100B-7A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 30分に出品され03月22日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取寄せ品】Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GAX-100B-7A



ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂バンド

耐衝撃構造（ショックレジスト）

無機ガラス

耐磁時計（JIS1種）

20気圧防水

温度計測機能（計測範囲：−10〜60）

ムーンデータ（月齢・月の形表示）

アナログタイドグラフ

ワールドタイム：世界48都市（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能

ストップウオッチ（1/100秒、1000時間計、スプリット付き）

タイマー（セット単位：1分、最大セット：24時間、1秒単位で計測）

時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報

フルオートカレンダー

12/24時間制表示切替

操作音ON/OFF切替機能

LEDライト（オートライト、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

精度：平均月差±15秒

電池寿命：約3年

サイズ（H×W×D） : 55×51.2×16.9mm

質量 : 69g



カテゴリ ファッション

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