『カシオ【特価品】カシオ Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GAX-100B-7A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 30分に出品され03月22日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取寄せ品】Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GAX-100B-7A
ケース・ベゼル材質： 樹脂
樹脂バンド
耐衝撃構造（ショックレジスト）
無機ガラス
耐磁時計（JIS1種）
20気圧防水
温度計測機能（計測範囲：−10〜60）
ムーンデータ（月齢・月の形表示）
アナログタイドグラフ
ワールドタイム：世界48都市（29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
ストップウオッチ（1/100秒、1000時間計、スプリット付き）
タイマー（セット単位：1分、最大セット：24時間、1秒単位で計測）
時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
操作音ON/OFF切替機能
LEDライト（オートライト、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）
精度：平均月差±15秒
電池寿命：約3年
サイズ（H×W×D） : 55×51.2×16.9mm
質量 : 69g
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落札価格7672円
852 入札履歴
終了
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