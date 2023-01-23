『セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 LIGHT 上タイプ テクノブラウン 頭部脚部リクライニング 日本製 A448上a-266BR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 14分に出品され04月19日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 LIGHT 上タイプ テクノブラウン 頭部脚部リクライニング 日本製 A448上a-266BR



【商品説明】

・サイズ:幅54×奥行73~138×高さ12~70cm

・本体重量:7.3kg

・材質:【中材】ウレタンフォーム スチールパイプ【側生地】ポリエステル100%

・生産国:日本

・頭部14段可動、腰部14段可動、脚部14段可動



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 51.99 cm

奥行 : 51.99 cm

重量 : 7.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。