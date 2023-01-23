『セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 LIGHT 上タイプ テクノブラウン 頭部脚部リクライニング 日本製 A448上a-266BR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 14分に出品され04月19日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 LIGHT 上タイプ テクノブラウン 頭部脚部リクライニング 日本製 A448上a-266BR
【商品説明】
・サイズ:幅54×奥行73~138×高さ12~70cm
・本体重量:7.3kg
・材質:【中材】ウレタンフォーム スチールパイプ【側生地】ポリエステル100%
・生産国:日本
・頭部14段可動、腰部14段可動、脚部14段可動
【サイズ】
高さ : 32.00 cm
横幅 : 51.99 cm
奥行 : 51.99 cm
重量 : 7.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
座椅子 畳椅子 ソファー フロアチェア 1人掛け 折りたたみ おしゃれ ５段階調整可 在宅ワーク ゲーミング 読書 リビングチェア クッショ
¥ 7658
座椅子 畳椅子 ソファー フロアチェア 1人掛け 折りたたみ おしゃれ ５段階調整可 在宅ワーク ゲーミング 読書 リビングチェア クッショ
¥ 7658
セルタン 座椅子 高反発 コンパクト おしゃれ テクノブルー 日本製 A1104a-650BL
¥ 7658
WLIVE 座椅子 肘掛け ひじ掛け付き ハイバック 肘置き 42段階リクライニング ふあふあ 肘掛け連動 フロアチェア 静電気防止 幅47
¥ 7655
WLIVE 座椅子 肘掛け ひじ掛け付き ハイバック 肘置き 42段階リクライニング ふあふあ 肘掛け連動 フロアチェア 静電気防止 幅47
¥ 7655
籐(ラタン)スツール ちょこっと座椅子ロータイプ アジアンテイスト
¥ 7652
セルタン 座椅子 低反発 和楽チェア BIG ダリアンレッド 背リクライニング 日本製 A520-2-563RD
¥ 7652
コーナン オリジナル LIFELEX フラットになるひじ付座椅子 グレー
¥ 7652
コーナン オリジナル LIFELEX 首にやさしい座椅子 グレー
¥ 7652
コーナン オリジナル LIFELEX 首にやさしい座椅子 ベージュ
¥ 7652
和座椅子 クッション付 2脚セット 木製 座いす 1人掛け 和室 座面クッション チェア フロア イス 家具 送料無料 ※同色2脚セット
¥ 7651
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ タスクグリーン 日本製 A565SHITAa-583GRN
¥ 7651
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ タスクグリーン 日本製 A565SHITAa-583GRN
¥ 7651
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ タスクグリーン 日本製 A565SHITAa-583GRN
¥ 7651
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ タスクグリーン 日本製 A565SHITAa-583GRN
¥ 7651
DCT 姿勢を正す 天使の椅子 | 姿勢矯正イス | てこの原理を利用した高弾力素材_(BK)ブラック
¥ 7651
ドウシシャいつでもどこでも背もたれ スリム 座椅子 幅47cmx奥行86~110cmx高さ16~69cm ネイビー EIDS-NV
¥ 7650
セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 上タイプ ダリアンベージュ 頭部脚部リクライニング 日本製 A193上R-560BE
¥ 7650
落札価格7672円
525 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！