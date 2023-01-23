『下村企販 出窓シェルフ ステンレス棚 シルバー 幅58cm 日本製 38019【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 23時 13分に出品され03月23日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,649円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

下村企販 出窓シェルフ ステンレス棚 シルバー 幅58cm 日本製 38019



【商品説明】

・サイズ (約) :幅58.5×奥行20×高さ43cm、棚板/幅58×奥行19×高さ1.5cm、棚間6.5cm (6段階調節可)

・生産国:日本

・素材・材質:棚板/18-0ステンレス、本体・バックネット/スチール (クロムメッキ)、クッションゴム/シリコーンゴム



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 59.60 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。