『下村企販 出窓シェルフ ステンレス棚 シルバー 幅58cm 日本製 38019【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 23時 13分に出品され03月23日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,649円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
下村企販 出窓シェルフ ステンレス棚 シルバー 幅58cm 日本製 38019
【商品説明】
・サイズ (約) :幅58.5×奥行20×高さ43cm、棚板/幅58×奥行19×高さ1.5cm、棚間6.5cm (6段階調節可)
・生産国:日本
・素材・材質:棚板/18-0ステンレス、本体・バックネット/スチール (クロムメッキ)、クッションゴム/シリコーンゴム
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 59.60 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7649円
536 入札履歴
終了
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