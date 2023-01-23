『Hurley(ハーレー) メンズ RASH ZIP OPEN HOOD OAO ロゴ UVカット ラッシュガード 紫外線対策 ラッシュ パー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 18時 52分に出品され03月21日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,645円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hurley(ハーレー) メンズ RASH ZIP OPEN HOOD OAO ロゴ UVカット ラッシュガード 紫外線対策 ラッシュ パーカー サーフィン 海 海水浴 サーフ プール ランニング アウトドア mrg2100001-M-BLK
【商品説明】
・【サイズ】S 着丈59cm 身幅49cm 肩幅42cm 袖丈62cm M 着丈62cm 身幅49cm 肩幅43cm 袖丈63cm L 着丈65cm 身幅51cm 肩幅45cm 袖丈64cm XL 着丈68cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈65cm
・【素材】ポリエステル100% UPF50+
・可能な限り商品色に近い画像を選んでおりますが、閲覧環境等により画
【サイズ】
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格7645円
729 入札履歴
終了
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