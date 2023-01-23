『ソニー 純正 液晶テレビ ブラビアリモコン RMF-TX300J【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 13時 49分に出品され03月18日 13時 49分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ソニー純正リモコンです。ブラビア専用。 適応機種：KJ43X8000EB、KJ43X8000ES、KJ49X8000EB、KJ49X8000ES、KJ55X8500E、KJ65X8500E、KJ75X8500E