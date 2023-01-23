『ふじわら アイオウル A4-10 カットレギュラーチェーン ステンレスチェーン 4．0mm×10m A410【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 43分に出品され03月31日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,641円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。 特徴：国産品のSUS304ステンレス製のチェーン（鎖）で、錆びにくく、耐久性に優れています。 用途：駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適 材質：SUS304ステンレス（光沢バレル) 質量(g)：2660 d(mm)：4 P(mm)：26 W(mm)：6.5 長さ(m)：10 耐荷重(kg)：170 生産国：日本 鎖 ステンレスチェーン カラーチェーン 雑用鎖 インテリアチェーン エクステリアチェーン SUS鎖 SUSチェーン ステンチェーン ステン鎖 FU