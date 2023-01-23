『国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS Note Standard SN16C/NSAA-1 PC-SN16CNSAA-【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 02時 59分に出品され05月01日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,640円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(免責) >画像は見本(イメージ)です。商品情報、商品説明をご確認下さい。
(賞味/消費期限付きの商品)>画像内に写った期限は撮影時のものであり、保有在庫の期限ではございません。期限内の商品をお届けいたします。詳細な期限については直接お問合せ下さい。
【商品名】
国内発送 修理交換用 NEC LAVIE Smart NS [Note Standard] SN16C/NSAA-1 PC-SN16CNSAA-1、SN16C/NSAA-2 PC-SN16CNSAA-2、SN16C/NSAA-3 PC-SN16CNSAA-3、SN16C/NSAA-4 PC-SN16CNSAA-4、SN16C/NSAA-6 PC-SN16CNSAA-6、SN16C/NSAA-8 PC-SN16CNSAA-8 液晶パネル(非光沢)
＞複数個のご注文希望の際は、希望数量をお問い合わせ願います。対応いたします。
8インチモニター 液晶TFTスクリーン HD BNC/AV/HDMI/VGA/USB スピーカー内蔵 VESA対応 小型モニター 監視用PC
¥ 7598
Moechando Raspberry Pi用タッチモニター 5インチ 解像度800x480（入荷予定あり）
¥ 7598
SunFounder Raspberry Pi 用の7インチHDMI 1024×600 IPS LCD タッチスクリーンモニター，Raspb
¥ 7595
PHILIPS 21.5インチワイド W-LED 液晶モニタ 223V5LHSB/11/1920x1080/フルHD/HDMI/Switch
¥ 7580
VSDISPLAY 9.1インチ 解像度 822x260 LCDデイスプレイ HDMI USB LCDコントローラー 360度回転支持
¥ 7580
VSDISPLAY タッチスクリーン 静電容量方式 10点マルチタッチ USBコネクタ 対応 12.3インチ 1280x480 1290x7
¥ 7573
Rongm 23 インチ 覗き 見防止 フィルム 509x286mm 16:9 プライバシー フィルター コンピュータ ディスプレイ 保護
¥ 7559
A.JAZZ x ATTACK SHARK ゲーミングキーボード 特別白軸メカニカルキーボード カスタム ８１キー ホットプラグ設計 - テ
¥ 7559
11.6インチモバイルモニター、ミニモニター、ポータブルHDMIモニター、1366×768 TFTモニター、HDMI/USBCポート搭載で、
¥ 7545
マウスコンピューター G-Tune オプティカルゲーミングマウス 6段階DPI高速切替 プログラム可能8ボタン 両手対応マウス 有線GTCL
¥ 7541
ROADOM 7インチ Raspberry Pi用タッチモニター IPS 1024X600 スピーカー内蔵 Raspberry Pi 4/3
¥ 7538
ROADOM 7インチ Raspberry Pi用タッチモニター IPS 1024X600 スピーカー内蔵 Raspberry Pi 4/3
¥ 7538
ワイヤレス TV スピーカー、手元スピーカー テレビ用、高齢者向けTVサウンドボックス、3.5mmヘッドホンジャック、簡単操作、RFワイヤレ
¥ 7536
OSOYOO 5インチTFT タッチスクリーン DSIコネクタ LCDディスプレイモニター 800×480解像度 ラズベリーパイ2 3 3B
¥ 7536
ROADOM 7インチ Raspberry Pi用タッチモニター IPS 1024X600 スピーカー内蔵 Raspberry Pi 4/3
¥ 7536
iLooker 23E 23インチ & 24インチ薄型フレーム 遮光フード LCD LEDビデオモニター日除けフードサンシェードfor De
¥ 7524
ELECROW 7インチ モバイルモニター Raspberry Pi用 ディスプレイ タッチパネルモニター 1024x600@60hz IPSパ
¥ 7522
HDディスプレイ画面 7インチLCD大画面HDMI 1024x600 Ultra HD容量性タッチモニター Raspberry Piディスプ
¥ 7512
落札価格7640円
401 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！