『パズデザイン 渓流バッグ ターポリンウェダーバック PAC-244 グリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 44分に出品され03月31日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パズデザイン 渓流バッグ ターポリンウェダーバック PAC-244 グリーン
【商品説明】
・本体：ターポリン、サイズ：W540×H420×D300mm、カラー：グリーン
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 43.80 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7634円
686 入札履歴
終了
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