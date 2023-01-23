『リッチェル たためるドライブペットケージ L ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 19分に出品され04月02日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,632円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 L・ブラウン L L

・・Style:L

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :67.5×50×44.5cm

・本体重量:1100g

・原産国:中華人民共和国