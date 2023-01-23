『ナガイレーベン NAGAILEBEN 女子上衣 FT4592 Sサイズ Tバーガンディ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 15分に出品され03月30日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ナガイレーベン NAGAILEBEN 女子上衣 FT4592 Sサイズ Tバーガンディ



【商品説明】

・内容量:1

・着丈66 バスト90 肩巾35 半袖20(cm)



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 32.10 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ナガイレーベン

NAGAILEBEN

女子上衣

FT4592

Sサイズ

Tバーガンディ