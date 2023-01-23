『ナガイレーベン NAGAILEBEN 女子上衣 FT4592 Sサイズ Tバーガンディ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 15分に出品され03月30日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナガイレーベン NAGAILEBEN 女子上衣 FT4592 Sサイズ Tバーガンディ
【商品説明】
・内容量:1
・着丈66 バスト90 肩巾35 半袖20(cm)
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 32.10 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7631円
63 入札履歴
終了
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