『エトロ 香水 エトロ ヴィア ヴェッリ EDT・SP 50ml VIA VERRI ETRO【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 29分に出品され03月19日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2008年に発売されたユニセックス香水です。ヴィア・ヴェッリはミラノにある地名です。コンセプトはコスモポリタン=都市ということで、めまぐるしく変わりゆく都市の景観や流行、そして変わらない気風や情感といったものを香りに閉じ込めた、アート感豊かな一品に仕上げられております。トップはマンダリン、コリアンダー、ホワイト・ペッパーなど。ミドルはイリス、ローズ、カルダモンなど。ラストはサイプレス、ミネラル・アンバー、ムスクなど。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ エトロ ヴィアヴェッリ オーデトワレ スプレータイプ 50ml ] 英語名[ ETRO VIA VERRI EAU DE TOILETTE SPRAY ]



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