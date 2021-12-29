『Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｌｏｖｅ ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｂｅｓｔ Ａｌｂｕｍ「Ｆｌｏｗｅｒｓ ｂｌｏｏｍ，【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 44分に出品され03月10日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 オリジナル・ラブ

販売会社/発売会社：ビクターエンタテインメント

発売年月日：2021/12/29

JAN：4988002917549

規格品番：VIZL1982

／／特典〜三方背ケース、特典ＣＤ１枚、Ｂｌｕ−ｒａｙ１枚、Ｐ７２ブックレット、Ｐ２８歌詞ブック付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＣＤ Ｊ‐ポップ ポップス CD、音楽ソフト、チケット 邦楽 ロック、ポップス

JANコード/ISBNコード 4988002917549

商品コード 0019758132