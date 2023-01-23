『棚板 メラミン樹脂化粧合板棚板のみ diy 高級感 幅35cm 奥行き25cm 板厚20mm おしゃれ シンプル 日本製 木製 鏡面 black【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 02時 14分に出品され05月04日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SB20-N3525 棚板のみ black

サイズ：約幅350 奥行き250 厚み20 mm

材質：メラミン樹脂化粧合板

カラー：ブラック

※アイカ工業のメラミン化粧板でしたら、製品品番をお知らせいただければ作製が可能です。（価格はお見積り）

耐荷重：約10kg（均等荷重）

日本製

※棚板のみの商品です

※縁貼りは正面と両サイドの3面となります

納期：納期に変動がございます。最新の納期情報はカラー選択時にご確認下さい

※キャンセル・変更はお届け前でも生産手配が済んでいるためキャンセル料(商品代金の880％)を頂戴します

※離島は送料別途お見積もり

【ご注意】

離島・郡部など一部配送不可地域あり

配送不可地域の場合は通常の配送便での玄関渡し

建物の形態により別途追加料金を頂戴する場合あり

吊り上げ作業など必要な場合、追加料金はお客様ご負担

サイズの確認不十分などの理由による返品・返金は不可

ご注文前に商品のサイズ、搬入経路の幅・高さ・戸口サイズ等ご確認願います