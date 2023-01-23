『棚板 メラミン樹脂化粧合板棚板のみ diy 高級感 幅35cm 奥行き25cm 板厚20mm おしゃれ シンプル 日本製 木製 鏡面 black【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 02時 14分に出品され05月04日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SB20-N3525 棚板のみ black
サイズ：約幅350 奥行き250 厚み20 mm
材質：メラミン樹脂化粧合板
カラー：ブラック
※アイカ工業のメラミン化粧板でしたら、製品品番をお知らせいただければ作製が可能です。（価格はお見積り）
耐荷重：約10kg（均等荷重）
日本製
※棚板のみの商品です
※縁貼りは正面と両サイドの3面となります
納期：納期に変動がございます。最新の納期情報はカラー選択時にご確認下さい
※キャンセル・変更はお届け前でも生産手配が済んでいるためキャンセル料(商品代金の880％)を頂戴します
※離島は送料別途お見積もり
【ご注意】
離島・郡部など一部配送不可地域あり
配送不可地域の場合は通常の配送便での玄関渡し
建物の形態により別途追加料金を頂戴する場合あり
吊り上げ作業など必要な場合、追加料金はお客様ご負担
サイズの確認不十分などの理由による返品・返金は不可
ご注文前に商品のサイズ、搬入経路の幅・高さ・戸口サイズ等ご確認願います
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ステン ６カクＢＴ（ハン 材質(ステンレス) 規格(22X95) 入数(15) 【六角ボルト（半シリーズ】
¥ 7594
落札価格7623円
746 入札履歴
終了
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