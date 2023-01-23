『タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 08時 39分に出品され04月14日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック



【商品説明】

・ハンギングバスケットを3個吊るせるハンギングツリー

・入数:1個

・商品の重量:3.98kg

・材質:スチール

・生産国:中国



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 79.00 cm

重量 : 3.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。