『タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 08時 39分に出品され04月14日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック
【商品説明】
・ハンギングバスケットを3個吊るせるハンギングツリー
・入数:1個
・商品の重量:3.98kg
・材質:スチール
・生産国:中国
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 3.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ベトナム鉢 プラハ (30cm) ファイヤーウォッシュ色 テラコッタ 植木鉢 プランター アンティーク調 陶器鉢 おしゃれ 園芸 ガーデニン
¥ 7621
タカショー ウッドバレルプランター 550 約W55×D55×H41cm
¥ 7621
グリーンポット スタウト Uポット マットセメント 33cm AN-SU3331MC
¥ 7621
グリーンポット スタウト Uポット マットセメント 33cm AN-SU3331MC
¥ 7621
グリーンポット スタウト Uポット マットセメント 33cm AN-SU3331MC
¥ 7621
テラコッタ製 植木鉢 鉢植え 盆栽鉢 中国風 排水孔付き 通気性 フラワープランター おしゃれ 円形 シンプル クリエイティブ 大口径 ベランダ 玄関 事務室
¥ 7621
富貴蘭 吊枠 ４個掛け 4号-4.5号用
¥ 7621
富貴蘭 吊枠 6個掛け 3-3.5号用
¥ 7621
Welcome Wood 木製 スリムプランター SP90-CB 長さ90cm 奥行16cm 高さ21cm 容量18L
¥ 7621
ベトナム鉢 プラハ (30cm) ファイヤーウォッシュ色 テラコッタ 植木鉢 プランター アンティーク調 陶器鉢 おしゃれ 園芸 ガーデニン
¥ 7621
KINTO (キントー) プラントポット 211_ 160mm ダークグレー スタンドタイプ 鉢 29235
¥ 7620
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はUB アンバーブラウン WSF902-UB
¥ 7620
ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ウォールハンギング プランター ブロンズブラウン 2個セット GAW-600-2P-BRZ
¥ 7620
コンパル 樽型プランター 横型 鉢底ネット付
¥ 7620
T4U 植木鉢 多肉植物鉢 サボテン鉢 2号鉢 セメント鉢 六角形 底穴付き 4点セット ミニ観葉適用 インテリア 部屋 卓上 飾り 父 並行輸入
¥ 7620
ポルト 800ポットφ45cm
¥ 7620
鉢植え 多肉植物鉢 セメント製 北欧 シンプル 丸形 底穴付き アイデア植木鉢 大型 鉢ポット 円形 玄関 落地 置物 リビング盆栽 擬火山石の自然テクスチャ
¥ 7620
タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック 3.98kg TDM-HS6
¥ 7620
落札価格7622円
99 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！