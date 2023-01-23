『ピーシーケー (PCK) Ａｇ?シャンプー 4000ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 12時 52分に出品され03月13日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピーシーケー (PCK) Ａｇ?シャンプー 4000ml
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :22×12×25cm
・本体重量:4.2kg
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 24.20 cm
重量 : 4.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7621円
495 入札履歴
終了
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