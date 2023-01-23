『アイリスオーヤマ LED ペンダントライト 6畳 調光 調色 和風 メタルサーキットシリーズ 籠目 リモコン付き PLM6DL-KG【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 16分に出品され04月22日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品サイズ：幅48×奥行48×高さ16.2cm

定格消費電力：約29W

付属品：リモコン

適用畳数：6畳用定格電圧：AC100V（50／60Hz）定格消費電力：約29W光色：電球色〜昼光色相当器具光束：3329lm演色性：Ra80設計寿命：40000時間機能：調光：10段階、調色：11段階、常夜灯：、プルスイッチ：、リモコン：

本体重量(kg):2.1