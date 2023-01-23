『キッズドレス フォーマル 発表会 ロングドレス パーティードレス フラワーガール 結婚式 入学式 ピアノ発表会 誕生日 卒業式 卒園式 （1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 28分に出品され03月12日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キッズドレス フォーマル 発表会 ロングドレス パーティードレス フラワーガール 結婚式 入学式 ピアノ発表会 誕生日 卒業式 卒園式 （1
【商品説明】
・お子様のデリケートな部分に触れる部分は純綿の総裏地付きです。お肌の弱いお子様も安心してお召し頂けます。
・どちらも汎用性の高いお色ですので、季節問わず長く使えるアイテム！サイズは110cm、120cm、130cm、140cm、150cm、160cmです、ご注文の前にご確認ほどお願いいたします。
・ウエディングドレスや高級ドレスを多くご覧いただいた方にはおわかり頂ける上質の子供ドレスです。
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
・背中はファスナーをおろして着替える形になっております。 落ち着いた高級感のある質感、上品でシンプルな形のハイクオリティドレスです。
・舞台映え
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 32.90 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7620円
876 入札履歴
終了
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