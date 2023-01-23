『StarTech.com 外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード PEXESAT322I【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 15分に出品され05月06日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Startech。com pexesat322i 2ポートコントローラカード