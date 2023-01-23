オークリー スカル メンズ 3D ロングパンツ 422647JP ドライ 全方向ストレッチ 春夏秋冬 9WF1 Oakley Skull 3D Tapered 20.0 ゴルフウェア ボトムス SEP3 OCT1【お歳暮】

商品情報

素材

ポリエステル100％



特長

吸汗速乾

4wayストレッチ

裏点接触

Dry Pocketing

Waist Grip



サイズ

アジア人の体形に合わせて設計された日本規格商品

当商品はUSサイズ表記の商品です。



US28→JP30

US29→JP31

US30→JP32

US31→JP33

US32→JP34

US34→JP36

US36→JP38



製品サイズ(メーカー公表実測値/cm)

JP30:ウエスト77 総丈106.5 ヒップ98 股下84 股上22.5 わたり幅31 裾幅18

JP31:ウエスト79 総丈106.5 ヒップ100.5 股下84 股上22.5 わたり幅31.5 裾幅18.5

JP32:ウエスト82 総丈108 ヒップ103 股下85 股上23 わたり幅32 裾幅19

JP33:ウエスト84 総丈108 ヒップ105.5 股下85 股上23 わたり幅32.5 裾幅19.5

JP34:ウエスト87 総丈109.5 ヒップ108 股下86 股上23.5 わたり幅33 裾幅20

JP36:ウエスト92 総丈111 ヒップ113 股下87 股上24 わたり幅34 裾幅21

JP38:ウエスト97 総丈112.5 ヒップ118 股下88 股上24.5 わたり幅35 裾幅22



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