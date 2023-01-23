『オークリー スカル メンズ 3D ロングパンツ 422647JP ドライ 全方向ストレッチ 春夏秋冬 9WF1 Oakley Skull 3D Tapered 20.0 ゴルフウェア ボトムス SEP3 OCT1【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 23時 05分に出品され04月13日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材
ポリエステル100％
特長
吸汗速乾
4wayストレッチ
裏点接触
Dry Pocketing
Waist Grip
サイズ
アジア人の体形に合わせて設計された日本規格商品
当商品はUSサイズ表記の商品です。
US28→JP30
US29→JP31
US30→JP32
US31→JP33
US32→JP34
US34→JP36
US36→JP38
製品サイズ(メーカー公表実測値/cm)
JP30:ウエスト77 総丈106.5 ヒップ98 股下84 股上22.5 わたり幅31 裾幅18
JP31:ウエスト79 総丈106.5 ヒップ100.5 股下84 股上22.5 わたり幅31.5 裾幅18.5
JP32:ウエスト82 総丈108 ヒップ103 股下85 股上23 わたり幅32 裾幅19
JP33:ウエスト84 総丈108 ヒップ105.5 股下85 股上23 わたり幅32.5 裾幅19.5
JP34:ウエスト87 総丈109.5 ヒップ108 股下86 股上23.5 わたり幅33 裾幅20
JP36:ウエスト92 総丈111 ヒップ113 股下87 股上24 わたり幅34 裾幅21
JP38:ウエスト97 総丈112.5 ヒップ118 股下88 股上24.5 わたり幅35 裾幅22
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落札価格7616円
476 入札履歴
終了
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