『MOFT Float iPad専用スタンドケース (10.9“（For iPad Air 2020）)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 14時 35分に出品され03月06日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOFT Float iPad専用スタンドケース (10.9“（For iPad Air 2020）)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 30.99 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。