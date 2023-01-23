『ブラウン ボディグルーマー5 BG5340【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 03時 25分に出品され03月05日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン ボディグルーマー5 BG5340
【商品説明】
・1時間の充電で100分の連続稼働。一回分の使用なら5分で急速充電。
・3種類のアタッチメントで理想の長さを実現
・ボディに特化した設計で肌にやさしい
・全身のムダ毛に。広範囲を素早く処理したい方に。
・肌保護アタッチメントでデリケートゾーンも安全に。
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
439 入札履歴
終了
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