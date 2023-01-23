『ブラウン ボディグルーマー5 BG5340【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 03時 25分に出品され03月05日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラウン ボディグルーマー5 BG5340



【商品説明】

・1時間の充電で100分の連続稼働。一回分の使用なら5分で急速充電。

・3種類のアタッチメントで理想の長さを実現

・ボディに特化した設計で肌にやさしい

・全身のムダ毛に。広範囲を素早く処理したい方に。

・肌保護アタッチメントでデリケートゾーンも安全に。



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 26.70 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。