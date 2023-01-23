『ドクターズダイエット (Drs DIET) 療法食 犬用 メインテナンス(phエイド) 3.8kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 08時 43分に出品され04月03日 08時 43分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 3.8キログラム (x 1)
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :31.2×14×37.2cm
・本体重量:3.8kg
・原産国:日本
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¥ 7595
落札価格7602円
813 入札履歴
終了
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