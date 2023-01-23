『ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 05時 29分に出品され04月10日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,600円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品
【商品説明】
・Pixart社のPMW3325搭載。正確、高速、精密を実現。
・ゲーム中の誤動作を防ぐため、DPIボタンとポーリングレートボタンは底面に搭載。 ゲームへの集中力は更に倍増!
・人間工学に基づき設計されたA660。誰にでも使いやすく、軽量、安定スライド、優れたバランスで完璧なグリップ感を提供します。
・最大2，000万回の耐久性を確保。ストレスのないクリック感と反応速度を提供します。
・鮮やかなRGB LEDと4段階のDPIをワンタッチでコントロール。本格派プロゲーミングマウス
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品
¥ 7600
ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品
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ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品
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落札価格7600円
131 入札履歴
終了
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