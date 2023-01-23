『スーパーロボット超合金 創聖のアクエリオン ゴールドソーラーアクエリオン（魂ウェブ限定）【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 22時 06分に出品され04月10日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スーパーロボット超合金 創聖のアクエリオン ゴールドソーラーアクエリオン（魂ウェブ限定）
【商品説明】
・【サイズ】全高約145mm
・【素材】ABS・PVC・ダイキャスト
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7599円
982 入札履歴
終了
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