『アミパリ 軽量 眼鏡 メガネ メタル フレーム TS5192-3-48 マットピンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 02分に出品され04月23日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,598円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アミパリ 軽量 眼鏡 メガネ メタル フレーム TS5192-3-48 マットピンク
【商品説明】
・サイズ：4816-135
・フレームカラー：マットピンク
・フレーム全長 125mm 縦幅 28mm
・汎用ケース・メガネ拭き付属
・素材構成: セル、メタル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7598円
256 入札履歴
終了
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