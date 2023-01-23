『アミパリ 軽量 眼鏡 メガネ メタル フレーム TS5192-3-48 マットピンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 02分に出品され04月23日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,598円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アミパリ 軽量 眼鏡 メガネ メタル フレーム TS5192-3-48 マットピンク



【商品説明】

・サイズ：4816-135

・フレームカラー：マットピンク

・フレーム全長 125mm 縦幅 28mm

・汎用ケース・メガネ拭き付属

・素材構成: セル、メタル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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