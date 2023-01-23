『ラコステ LACOSTE アップルウォッチ バンド 交換用 替えベルト レザー 42mm 44mm 45mm 対応 ブラック 2050026【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 13分に出品され03月27日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品情報

ブランド： LACOSTE / ラコステ

品番 ： 2050026

サイズ： ベルト全長 約21.5cm、ベルト幅 約2cm

重さ ： 約 15 g

仕様 ： 対応サイズ:Apple Watch 42mm/44mm/45mm

素材 ： レザー

付属品： メーカー純正BOX

カラー： ブラック (黒)



※製品画像はお客様の閲覧環境により、実物の色と異なって見える場合があります。