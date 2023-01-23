(ゲーム・ミュージック) GRADIUS ULTIMATE COLLECTION（完全生産限定盤） [CD]【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:CD アニメ・ゲームゲーム音楽 発売日:2012/01/18 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2011/10/26 （ゲーム・ミュージック） GRADIUS ULTIMATE COLLECTION 特典:ブックレット 内容:disc1 Morning Music （モーニングミュージック） （グラディウス（アーケード）） 他 全66曲disc2 PROLOGUE （プロローグ） （グラディウス外伝（プレイステーション）） 他 全42曲disc3 OPENING （グラディウスV（プレイステーション2）） 他 全28曲disc4 Historic Soldier （デモ） （グラディウス（MSX）） 他 全56曲disc5 Beginning Of The History （空中戦） （グラディウス（ファミリーコンピュータ）） 他 全70曲他あり 解説:ＣＤ８枚分に及ぶ過去最大のグラディウス音源集。グラディウスシリーズのオリジナル音源はもとより、コンシューマ版や、さらにはビーマニからラブプラスに至るまで他シリースで使用されたアレンジ音源など、自社商品ならではのレア音源を多数収録。 （Ｃ）ＲＳ