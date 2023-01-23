『(ゲーム・ミュージック) GRADIUS ULTIMATE COLLECTION（完全生産限定盤） [CD]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 32分に出品され03月14日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD アニメ・ゲームゲーム音楽 発売日:2012/01/18 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2011/10/26 （ゲーム・ミュージック） GRADIUS ULTIMATE COLLECTION 特典:ブックレット 内容:disc1 Morning Music （モーニングミュージック） （グラディウス（アーケード）） 他 全66曲disc2 PROLOGUE （プロローグ） （グラディウス外伝（プレイステーション）） 他 全42曲disc3 OPENING （グラディウスV（プレイステーション2）） 他 全28曲disc4 Historic Soldier （デモ） （グラディウス（MSX）） 他 全56曲disc5 Beginning Of The History （空中戦） （グラディウス（ファミリーコンピュータ）） 他 全70曲他あり 解説:ＣＤ８枚分に及ぶ過去最大のグラディウス音源集。グラディウスシリーズのオリジナル音源はもとより、コンシューマ版や、さらにはビーマニからラブプラスに至るまで他シリースで使用されたアレンジ音源など、自社商品ならではのレア音源を多数収録。 （Ｃ）ＲＳ
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落札価格7595円
161 入札履歴
終了
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