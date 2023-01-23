『デッキテープ グリップテープ スケボー g49642780p349c386s715 Skull Peony Skateboard Grip Tape S【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 01時 59分に出品され04月15日 01時 59分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 デッキテープ グリップテープ スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 g49642780p349c386s715 Skull Peony Skateboard Grip Tape Skull Scooter Griptape Deck Sandpaper Longboard Sheet Sticker 9" x 33"

海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。

商品名（自動翻訳）：スカル スケートボード グリップテープ スクーター グリップテープ デッキ サンドペーパー ロングボード シートステッカー 9" x 33"(牡丹の髑髏)

型番：g49642780p349c386s715

海外サイズ：One Size

関連：デッキテープ，グリップテープ，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入