『第一興商 DAM-SLUzB PM600zB，PM500zB専用 無線受信機【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 49分に出品され03月31日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
第一興商 DAM-SLUzB PM600zB，PM500zB専用 無線受信機
【商品説明】
・寸法／重量 75(W)×55(H)×8.5(D)mm / 70g（ケーブル含む） 定格電圧／消費電力 DC5V 65mA ネットワークインターフェイス無線規格 IEEE802.15.4 コード長さ 1.5m
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7594円
55 入札履歴
終了
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