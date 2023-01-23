『第一興商 DAM-SLUzB PM600zB，PM500zB専用 無線受信機【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 49分に出品され03月31日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

第一興商 DAM-SLUzB PM600zB，PM500zB専用 無線受信機



【商品説明】

・寸法／重量 75(W)×55(H)×8.5(D)mm / 70g（ケーブル含む） 定格電圧／消費電力 DC5V 65mA ネットワークインターフェイス無線規格 IEEE802.15.4 コード長さ 1.5m



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。