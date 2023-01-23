『青島文化教材社 大型帆船 No.01 1/150 日本丸【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 14分に出品され03月31日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 組み立てNo.01 日本丸 1

Color:No.01 日本丸

組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。