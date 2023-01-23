『SLuB Bluetoothヘッドフォン オーバーイヤーゲーム ワイヤレス/有線/TF マイク付き 60時間再生 Hi-Fi ディープバス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 42分に出品され04月03日 07時 42分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SLuB Bluetoothヘッドフォン オーバーイヤーゲーム ワイヤレス/有線/TF マイク付き 60時間再生 Hi-Fi ディープバス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 27.51 cm

奥行 : 35.99 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。