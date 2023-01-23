『エッセンコアクレブ KLEVV microSDXC 512GB UHS-I U3 V30 A2 最大読込 100MB/s 4K対応 K512GUSD6【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 23時 20分に出品され03月18日 23時 20分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

容量：512GB ， UHSスピードクラス : UHS-I U3 ，スピードクラス：クラス10 ， ビデオスピードクラスV30に対応 ： 4K動画撮影でも安定した撮影が可能

スマートフォンでアプリケーションの高速起動が可能なA2(Application Performance Class 2)規格に準拠

アプリケーションパフォーマンスクラスとは、アプリ実行やアプリのデータ保存に「最低必要な転送速度」を明示した規格

SDメモリーカード変換アダプタ付属

保証期間：永久保証



【商品説明】

説明



ESSENCROE KLEVV UHS-I U3 A2 microSD Memory Card CRASシリーズ

UHSスピードクラス3 / ビデオスピードクラス V30 / アプリケーションパフォーマンスクラス2(A2)に対応した microSDXCカード 512GB



4K動画も気軽に録画できるビデオスピードクラスV30に対応

30MB/secの書き込み最低保証速度持つビデオスピードクラスV30に対応しており、4K UHDの動画も安定して録画することがで



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