『エッセンコアクレブ KLEVV microSDXC 512GB UHS-I U3 V30 A2 最大読込 100MB/s 4K対応 K512GUSD6【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 23時 20分に出品され03月18日 23時 20分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
容量：512GB ， UHSスピードクラス : UHS-I U3 ，スピードクラス：クラス10 ， ビデオスピードクラスV30に対応 ： 4K動画撮影でも安定した撮影が可能
スマートフォンでアプリケーションの高速起動が可能なA2(Application Performance Class 2)規格に準拠
アプリケーションパフォーマンスクラスとは、アプリ実行やアプリのデータ保存に「最低必要な転送速度」を明示した規格
SDメモリーカード変換アダプタ付属
保証期間：永久保証
【商品説明】
説明
ESSENCROE KLEVV UHS-I U3 A2 microSD Memory Card CRASシリーズ
UHSスピードクラス3 / ビデオスピードクラス V30 / アプリケーションパフォーマンスクラス2(A2)に対応した microSDXCカード 512GB
4K動画も気軽に録画できるビデオスピードクラスV30に対応
30MB/secの書き込み最低保証速度持つビデオスピードクラスV30に対応しており、4K UHDの動画も安定して録画することがで
【当店からの連絡】
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エッセンコアクレブ KLEVV microSDXC 512GB UHS-I U3 V30 A2 最大読込 100MB/s 4K対応 K512GUSD6
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落札価格7593円
456 入札履歴
終了
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