『キャット タワー 木製 おしゃれ 据え置き 省スペース 爪とぎ 展望台 宇宙船ハンモック おもちゃ 麻紐 猫 ツリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 45分に出品され03月17日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明このキャットタワーは省スペースなのに猫は遊べる遊具が満載
キャット タワー 木製 おしゃれ 据え置き 省スペース 爪とぎ 展望台 宇宙船ハンモック おもちゃ 麻紐 猫 ツリー
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落札価格7585円
841 入札履歴
終了
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