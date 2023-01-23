『ユニカ HC-80B ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ（刃）のみ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 04分に出品され03月12日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ※画像は代表画像です。 特徴 極薄ボディが被削材に効率的にパワーを伝達し、スピード穿孔ができます。

鉄筋コンクリート（補助筋3分筋）まで穴あけできます。

450mmのロングシャンク（別売）を使用すれば、さらに奥まった所も穴あけできます。

数回に分けることで、有効長(100mm)よりも厚いコンクリートにも対応できます。 部分 ボディ(替刃) 口径 80mmφ 全長 150mm 有効長 100mm 付属センターピン - シャンク - 適応電動機 - 用途 【最適】コンクリート

【適合】ブロック、レンガ 入数 1ヶ 良く検索されるキーワード

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納期＆配送について取寄、2-3日で発送予定(土日祝大型連休除く 商品カテゴリ プロの工具専門店 愛道具館 切削・研削アクセサリ コアドリル 鉄筋入/無筋コンクリート用 DIY、工具 道具、工具 電動工具 ドリル、ドライバー、レンチ 振動、コアドリル

JANコード/ISBNコード 4989270300170

商品コード 10020842