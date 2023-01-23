『ユニカ HC-80B ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ（刃）のみ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 04分に出品され03月12日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※画像は代表画像です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4989270300170
商品コード
10020842
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落札価格7585円
928 入札履歴
終了
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